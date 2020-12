VIDEO Asta inseamna DINASTIE! Dovada uluitoare ca fiul calca pe urmele tatalui LEGENDAR. Asemanarea e incredibila

Cel mai cunoscut jucator de golf din istorie, Tiger Woods, are un fiu, Charlie, care e o copie la indigo a celebrului sau parinte.

Ajuns la 44 de ani, Tiger Woods nu mai are nevoie de nici o prezentare, fiind unul dintre sportivii legendari care si-au pus amprenta pe disciplinele in care au evoluat. La finalul lunii decembrie, Tiger a trait insa o premiera in golf, avand ocazia sa joace pentru prima data in echipa cu fiul sau de 11 ani, Charlie, care i-a mostenit calitatile si pasiunea pentru golf.

Competitia a avut loc in perioada 17-20 decembrie, fiind rezervata special pentru cuplurile tata-fiu. Chiar daca nu au castigat, Tiger si Charlie au facut furori pe teren. Asta pentru ca, in mod absolut involuntar, Woods junior a facut exact aceleasi miscari si aceleasi gesturi cu care seniorul Woods si-a obisnuit fanii de-a lungul timpului. Astfel, oficialii de la PGA Tour au creat un material video sugestiv, din care se poatye trage concluzia ca dinastia Woods va rezista mult timp de-acum inainte.