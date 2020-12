VIDEO | Americanii au fost atacati cu RACHETE, dar raspunsul a fost DEVASTATOR. Imagini uluitoare din BATALIA aeriana

Nu e nici o noutate faptul ca americanii si-au pus la punct un sistem de aparare apropiat de perfectiune in zonele in care se afla conationalii lor din Orientul Mijlociu, in special in zona ambasadei din capitala Irakului. Nu multi au vazut insa ocazia sa si vada cum arata in mod efectiv o asemenea operatiune.

Rocket attack on Baghdad's Green Zone last night. Multiple C-RAM bursts lighting up the sky as rockets impact around the area. I edited together a few videos to highlight the terrifying nature of the event. pic.twitter.com/r3A6mq7Si0