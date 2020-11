VIDEO Alerta maxima! Un LEOPARD a fost vazut pe strada in plina zi, intr-o zona rezidentiala

Un incident socant a fost raportat in orasul indian Ghaziabad, unde un leopard a fost filmat plimbandu-se pe strazi.

Autoritatile indiene au intrat in alerta dupa ce locuitorii unui cartier rezidential au anuntat aparitia animalului salbatic in apropierea caselor lor.

Imaginile surprinse de camerele de supravghere din zona au fost difuzate si la posturile de televiziune, populatia orasului fiind astfel avertizata asupra posibilului pericol. Se poate vedea, intr-adevar, o felina de dimensiuni mari care circula tacticoasa in plina civilizatie. Deocamdata nu se stie daca leopardul respectiv a fost sau nu capturat si nici cum a ajuns in acaesta postura care a bagat spaima in oameni.

