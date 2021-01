VIDEO A vazut totul si a povestit! Marturia care a socat America. Ultimele clipe din viata femeii impuscate mortal in Capitoliu

Unul dintre protestatarii de la Washington a relatat clipele dramatice in care femeia veteran de razboi Ashli Babbitt si-a pierdut viata.

Asaltul de la Capitoliu al sustinatorilor lui Donald Trump s-a soldat cu mai multe victime umane, insa cazul cel mai mediatizat a fost cel al femeii care a fost impuscata in gat de un agent de politie. Este vorba despre Ashli Babbitt, o partizana a presedintelui Trump care venise la Washington tocmai de pe cealalta coasta a Americii, din San Diego, parcurgand astfel 4.000 de kilometri pentru a-si pierde viata.

Clipa fatala a fost povestita pentru presa americana de unul dintre cei prezenti in imediata apropiere a femeii veteran de razboi. "A vrut sa intre printr-o fereastra si am auzit cum a fost somata sa se retraga. Ea nu a ascultat si a fost impuscata in ceafa. Am vazut-o, initial a spus ca se simte bine, dar apoi a inceput sa se miste ciudat, iar sangele a inceput sa-i iasa din gura, gat si nas", a mentionat barbatul care s-a identificat cu numele Thomas Burani.