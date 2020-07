Vedeta TV si-a pierdut dintele in timp ce era in direct! Imaginile cu Maricica fac inconjurul lumii: ce reactie a avut prezentatoarea

I s-a intamplat chiar in timp ce prezenta stirile!

Vedeta TV din Ucraina Maricica Padalko a devenit celebra in toata lumea dupa ceea ce i s-a intamplat ieri, in timp ce prezenta stirile. Femeii i-a cazut un dinte in timp ce era in direct. A sperat ca nimeni n-a observat incidentul. Si-a dat seama ca gandul ei era unul imposibil dupa ce a primit mii de mesaje din toata lumea pe retelele de socializare. Maricica a explicat si ce se intamplase cu dintele: i l-a spart fiica sa, din greseala. :)