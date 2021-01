Un actor URIAS a ajuns de nerecunoscut. Imaginea i-a SOCAT pe fani si i-a pus in ALERTA. Care e motivul

Unul dintre cei mai valorosi actori din toate timpurile are un look nou, care i-a facut pe admiratorii sai sa intre la banuieli.

Cunoscut in special pentru productiile Forrest Gump sau Philadelphia, Tom Hanks (64 de ani) e in continuare un nume cu greutate la Hollywood. In aceste conditii, milioanele de fani din intreaga lume ai actorului au avut un soc atunci cand l-au vazut pe acesta tuns chel in cadrul unei emisiuni televizate.

Pana ca Tom Hanks sa faca precizarile de rigoare privind noua sa infatisare, multi au crezut ca americanul are vreo problema medicala care a dus la caderea parului. "Lasa-ma sa-ti arat oribila tunsoare pe care trebuie s-o am", i-a spus Hanks moderatorului, precizand apoi ca asa trebuie sa arate in vederea rolului pe care il joaca in prezent.

Intr-adevar, Tom Hanks lucreaza la un film despre Elvis Presley, iar el a intrat in pielea colonelului Tom Parker, managerul fostului mare artist, a carui podoaba capilara lipsea cu desavarsire.