Pe 7 septembrie 2019, fiul actualului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a intrat cu Aston Martin-ul său, în valoare de 300.000 de euro, în autovehicului lui Dani Vicol, care staționa la semafor. Ulterior, autorirățile au stabilit că Mario Iorgulescu se afla sub influența cocainei și avea o alcoolenie de 1,96 g/l.

Internat la o clinică din Italia, Mario Iorgulescu a oferit primele declarații referitoare la accidentul pe care l-a provocat în urmă cu trei ani. Acesta a mărturisit că și decedatul era sub influența drogurilor, chiar dacă testele nu au indicat acest lucru, și că prefera să fie la închisoare decât la un centru medical, unde nu poate dialoga cu nimeni.

Mario Iorgulescu, dispus să fie părinte pentru copilul lui Steliano Filip

Pentru a-și alina singurătatea, Mario Iorgulescu și-a făcut un cont de Instagram, unde a reîntâlnit-o pe Bianca Marina, femeie alături de care Steliano Filip (28 ani) are un copil. Mai mult, fiul lui Gino Iorgulescu (66 ani) a mărturisit că este atât de îndrăgostit, încât este dispus să-i crească fetița fostului fotbalist de la Dinamo.

„Mi-am făcut un cont de Instagram, nu mai suportam singurătatea. Eram foarte singur şi trist. Nu mai suportam să stau aşa, în situaţia respectivă, în clinică. Mi-am făcut un cont de instagram, am dat de Bianca pe acel cont, i-am scris şi am reluat legătura.

Acum 8 ani, când a fost cu mine, a plecat de la mine de la Snagov să se întâlnească cu Steliano Filip şi m-a întrebat dacă mă supăr dacă pleacă să se vadă cu el. Eu am întrebat-o dacă chem şoferul sau îşi cheamă un taxi. Pentru mine, Bianca era doar o altă fată din anturajul meu şi nu observam semnele pe care le dădea ea, că ea chiar este îndrăgostită de mine.

Sunt dispus să am grijă şi de ea şi de copilul pe care îl are cu Steliano. Îmi doresc foarte mult să fac un copil cu Bianca! Am ajuns la o vârstă în care m-am săturat să petrec, să mă distrez şi să îmi bat joc, să umblu din floare în floare, pentru că asta am făcut toată viaţa şi nu mai este cazul! Foarte greu”, a spus Mario Iorgulescu la Antena Stars.

Primele declarații ale lui Mario Iorgulescu

„Sunt în Italia, într-o clinică psihiatrică. Am o leziune la lobul frontal, medicii spun că e de când eram copil, de când am căzut în cap. Nu mă simt deloc bine, abia pot să stau. Sunt înconjurat, aici, de oameni cu probleme psihice. Nu am cu cine să vorbesc, am momente când o iau razna.

Preferam să fiu la pârnaie, era mai simplu decât aici, dar să fiu sănătos. Aveam cu cine să vorbesc măcar, trecea timpul mai repede decât aici. Fac terapie tot timpul, medicamentație, mă ajută să stau pe linia de plutire, dar tot nu e bine. Mi se agravează constant situația.

Mie mi-a fost descoperită acea leziune pe lobul frontal al creierului. Am făcut aici și terapie cu magneți și cu electroșocuri. Din ce știu, problemele mele medicale nu pot fi tratate în România… Și nu aș vrea să sfârșesc într-un spital de nebuni.

Nu vreau să mă întorc în România. Mi-aș dori să fiu condamnat cu suspendare și să îmi fac pedeapsa în Italia”, a declarat Mario Iorgulescu pentru Fanatik.