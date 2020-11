Tara in care politia umbla cu masini Lamborghini. La ce sunt destinate si viteza uriasa cu care circula

Un exemplar al celebrei marci de automobile sport e folosit de autoritatile din Italia in scopuri de interes public.

In conditiile in care nivelul de dotare al politistilor romani e unul nesatisfacator, intr-una dintre tarile europene poate fi admirat un model Lamborghini folosit ca masina de politie.

Se intampla in Italia, unde un Lamborghini Huracan patruleaza de obicei pe autostrada, insa e folosit si la alte actiuni. Asa s-a intamplat recent, intr-o misiune de transport a unui rinichi pe o distanta de aproape 500 de kilometri, intre spitalele din Roma si Padova.

Deocamdata e neclar de ce italienii n-au apelat la un elicopter, asa cum se obisnuieste, insa respectivul Lamborghini si-a facute treaba cu brio, ajungand la destinatie intr-un timp rezonabil, adica in 2 ore si jumatate, in conditiile in care o masina normala ar fi avut nevoie de un timp dublu.

Lamborghini Huracan e o "bijuterie" capabila sa produca peste 600 de CP si sa ajunga la suta de kilometri pe ora in mai putin de 3 secunde.

