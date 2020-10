Elettra Lamborghini, in stare de soc dupa propria nunta. Fratele miresei a ajuns la spital cu un PLAMAN COLAPSAT. Ferruccio junior e pilot de motociclism

Celebra familie Lamborghini a trecut de la extaz la agonie in numai cateva zile.

Unul dintre evenimentele mondene majore ale toamnei in Italia a fost nunta desfasurata in urma cu doua saptamani pe marginea Lacului Como, frumoasa Elettra casatorindu-se cu alesul inimii, DJ-ul Afrojack.

Bucuria unei asemenea ceremonii a fost umbrita insa de problemele medicale acuzate incepand chiar din acea seara de fratele miresei, Ferruccio junior (care poarta numele bunicului Ferruccio, fondatorul brandului Lamborghini).

"In jurul orei 19.00 am inceput sa simt dureri de spate, credeam ca e de la oboseala. A doua zi aveam probleme de respiratie si m-am gandit la o bronsita. Am facut imedita un test COVID, care a iesit negativ. Convins in continuare ca am bronsita, m-am dus la doctorul de familie, care mi-a recomandat o radiografie. S-a descoperit ca am pneumotorax, adica un plaman colapsat", a povestit acum Ferruccio, care a reusit sa se recupereze in spital, fiind in afara oricarui pericol.

Daca Elettra Lamborghini sta departe de ocupatia predecesorilor si de sporturile de motor, fratele ei Ferruccio (29 de ani) e un cunoscut pilot de motociclism viteza, cu prezente in Campionatul Mondial, la clasa 125 cmc.

