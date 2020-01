Suma uluitoare incasata de McGregor pentru meciul de duminica dimineata! Cu cine se bate celebrul luptator irlandez

McGregor lupta in acest weekend.

Conor McGregor este de departe cel mai cunoscut luptator de MMA din lume. Irlandezul a reusit sa faca istorie si in box, acolo unde a disputat unul dintre cele mai "scumpe" meciuri cu Floyd Mayweather.

Pentru confruntarea cu Mayweather, Conor a incasat 100 de milioane de dolari, acesta fiind o adevarata senzatie cand vine vorba de vanzarea de PPV, sistemul prin care multe tari vand galele de sporturi de contact.

Dupa Mayweather, a urmat dezastrul cu Khabib Nurmagomedov, cand rusul l-a strangulat inainte de limita, insa acel meci i-a bagat in conturi in jur de 50 de milioane de dolari, un record pentru un meci de MMA. Irlandezul spune ca va depasi acest prag la confruntarea din weekend.

McGregor se bate duminica dimineata, in jur de 06:00 ora Romaniei, cu americanul Donald "Cowboy" Cerrone, si a estimat ca va castiga in jur de 80 de milioane de dolari pentru acest meci. "Avem deschidere in Australia, Canada, Anglia si Irlanda, o sa fie o seara mare", a spus Conor.