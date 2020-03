Studentii chinezi fug acasa din calea epidemiei care i-a prins in Statele Unite! Ireal: cat au ajuns sa plateasca pe un bilet de avion

Panica din Satele Unite incepe sa fie din ce in ce mai mare din cauza pandemiei de coronavirus.

In SUA, numarul de cazuri pozitive de Covid-10 care sunt descoperite pe zi a inceput sa depaseasca 8000.

Potrivit Reuters, studentii chinezi au ajuns sa plateasca si 20.000 de dolari pe un bilet de avion pentru a parasi tara.

Jeff Gong, avocat din Shanghai, a intrebat-o pe fiica sa, studenta la liceu in Wisconsin, daca doreste 25.000 de dolari ca bani de buzunar sau un bilet pentru avion ca sa revina acasa.

"Fiica mea m-a rugat sa o aduc inapoi acasa. Ea a spus: 'Nu tata, nu vreau banii, vreau sa ma intorc acasa!'", a spus Jeff Gong pentru Reuters.

Studentii chinezi din SUA incep sa ajunga acasa, in condtiile in care infectiile americane au depasit 50.000 de cazuri, in timp ce in China, tara unde a aparut virusul gripal, cazurile au scazut considerabil.

Sentimentul de panica este sporit si de inchiderea a din ce in ce mai multe zboruri. Marti, 3102 din 3800 de zboruri comerciale planificate catre si din China au fost anulate.