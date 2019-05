SOCUL prin care a trecut o tanara arbitra pe terenul de fotbal. La ce a supus-o un jucator: SI-A DAT JOS PANTALONII! FOTO

O tanara arbitra din Italia a trecut printr-un moment incredibil.

Giulia Nicastro e o studenta in varsta de 22 de ani care incearca sa ajunga departe in lumea arbitrajului. In ciuda evolutiei din ultimii ani in privintei femeilor implicate in fenomenul dominat de barbati, episoade socante exista in continuare.

Giulia a fost delegata la un meci din ligile inferioare dintre Treporti si Miranense si a decis sa elimine un jucator. Ea fost supusa la remarci sexiste din partea spectatorilor pe toata durata partidei, mai ales din partea partintilor jucatorilor. Totul a culminat cu o faza incredibila inaintea unui corner, cand un jucator in varsta de 14 ani si-a dat pantalonii jos si a tipat catre arbitra: Da-mi rosu daca ai c***e sau poti sa ma s***i!" Arbitra nu a ezitat si l-a trimis direct la cabine pe jucator. Spiritele s-au inflamat si mai tare, iar spectatorii au trimis-o pe Giulia sa se prostitueze, intr-un spectacol deplorabil ce a dus la deschiderea unei anchete din partea federatiei italiene.

In ciuda socului trait, Giulia Nicastro anunta ca nu cedeaza si vrea sa ajunga departe in arbitraj. Ea a postat apoi un mesaj pozitiv pe retelele de socailizare. "Gandeste, crezi, viseaza si indrazneste", e mesajul ei.