Soc in lumea boxului! Un fost campion mondial, condamnat la 10 ani cu executare pentru ca face parte din Mafia Ruseasca

In loc sa lupte pentru titlul mondial, barbatul a ajuns la inchisoare.

Avtandil Khurtsidze este unul dintre cei mai "ghinionisti" boxeri din lume. Acesta era programat sa lupte pentru titlul mondial la box, cu englezul BJ Saunders, insa in loc sa urce in ring a ajuns la inchisoare.

Georgianul in varsta de 39 de ani a cucerit in cariera sa titlurile mondiale IBO si WBO (interimar), insa a fost pus sub acuzare alaturi de mai multi barbati din spatiul ex sovietic pentru constituirea unui grup infractional.

Khurtidze a fost arestat anul trecut, in iunie, si a primit 10 ani cu executare dupa ce procurorii au demonstrat ca face parte dintr-un grup al Mafiei Rusesti, ce se ocupa cu mita, jocuri de noroc si chiar cu crime platite.

Desi este un temut luptator in ring, Avtandil Khurtsidze a avut deja un incident in inchisoare, acolo unde a avut loc o bataie intre el si un alt interlop rus. Cei doi au ajuns la infirmerie insa niciunul nu a depus plangere, scrie presa din Rusia.