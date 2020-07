Soarta i-a mai facut o SURPRIZA portarului supravietuitor. A scapat viu din tragedia aviatica a echipei Chapecoense, iar acum a devenit POPSTAR

Cu un picior amputat in urma accidentului din 2016, brazilianul Jakson Follman s-a apucat de cantat si a castigat un concurs in tara natala.

Fostul portar a fost una dintre cele 6 persoane care au scapat cu viata dupa prabusirea avionului care deplasa echipa Chapecoense la un meci in Columbia, in noiembrie 2016. Practic, doar Follman si inca doi colegi au supravietuit, restul de 19 fotbalisti si intreg staff-ul tehnic decedand pe loc, totalul victimelor ridicandu-se la 71. In varsta de 28 de ani, Jakson a ramas insa cu sechele, doctorii fiind nevoiti sa-i amputeze piciorul drept.

Dandu-si seama ca a primit sansa unei a doua vieti, Follman a inceput o lunga perioada de recuperare si, cu ajutorul unei proteze, incearca din nou sa-si faca simtita prezenta. Chiar si pe plan sportiv, el intentionand sa participe la Olimpiada de anul viitor in concursul paralimpic de natatie.

De asemenea, in paralel, Jakson Follman isi intretine cea de-a doua mare pasiune, muzica, iar rezultatul e unul surprinzator. Astfel, zilele trecute, folosindu-se de microfon in locul manusilor de portar, fostul fotbalist a castigat un talent-show din Brazilia, intr-o sectiune rezervata celebritatilor. De altfel, pe contul de Instagram, Follman se prezinta ca un ambasador al clubului greu incercat Chapecoense, dar si ca un popstar.