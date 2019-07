Lotus a lansat cea mai PUTERNICA masina din lume! Cum arata Evija, bolidul ELECTRIC de 2 milioane euro. FOTO

Lotus Evija este o masina 100% electrica ce isi propune sa doboare toate recordurile de viteza.

Britanicii de la Lotus se iau la tranta cu Bugatti, Koenigsegg sau Pagani pentru titlul de cea mai puternica masina din lume.

Lotus Evija are patru motoare electrice ce produc impreuna 2000 de cai putere, iar viteza de accelerare de la 0-100 de km/h este sub 3 secunde, desi englezii nu vor sa dezvaluie cifra exacta in acest moment. Viteza de top este limitata la 320 km/h, insa viteze mult mai mari sub posibile intr-un mediu controlat.

Motoarele electrice sunt alimentate de un pachet de baterii litiu-ion cu autonomie de 400 km ce pot fi incarcate in doar 9 minute printr-un sistem ce nu este inca disponibil la vanzare. Cel mai rapid incarcator de masini are o capacitate de 350 kW in acest moment, iar Evija s-ar incarca la 80% in 12 minute si la 100% in 18 minute. Pentru noul sistem promis de Lotus pentru incarcarea bateriei in 9 minute este nevoie de un incarcator de 800 kW.

Performantele impresionante ale Evija vin din sasiul ultra usor din fibra de carbon ce cantareste doar 129 kg. In total, masina cantareste 1680 kg, desi este dotata cu echipamente pentru performante de viteza, dar si pentru confort. Desi masinile electrice nu sunt recomandate pentru circuit, Lotus a dotat noul Evija cu patru radiatoare care sa mentina bateriile la temperatura optima, astfel ca masina poate fi condusa la viteza maxima in Track mode timp de cel putin 7 minute la o incarcare.

Lotus propune si un nou limbaj de design pentru Evija, unul "contemportan", dupa cum sustine compania britanica. Dimensiunile masinii sunt in continuare reduse asa cum obisnuieste Lotus, insa proportiile ei au crescut putin. Oglinzile au fost inlocuite cu camere video, iar bordul este dotat cu trei ecrane.

Aerodinamica activa, spoiler in spate si sistemul Drag Reduction din Formula 1 au fost implementate si ele. Stopurile LED unice se evidentiaza in partea din spate, fiind inspirate de la avioanele de vanatoare.

Interiorul este futuristic, cu un bord hi tech, fibra de carbon si piele alcantara, insa Lotus promite versiuni de personalizare fara precedent din care clientii sa isi aleaga.

Lotus Evija va fi produsa in serie limitata de 130 de unitati, iar in acest moment sunt acceptate comenzi cu un avans de 280.000 euro. Primele modele vor fi construite anul viitor si vor costa 2 milioane de euro.

VEZI CUM ARATA NOUL LOTUS EVIJA IN GALERIA FOTO