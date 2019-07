FBI investigheaza FaceApp, aplicatia care imbatraneste utilizatorii. Avertismentul lansat de americani. FOTO

FaceApp a devenit cea mai folosita aplicatie din lume in ultima perioada, cu peste 100 de milioane de utilizatori.

FaceApp, aplicatia lansata de o companie din Rusia, a devenit senzatia momentului pe internet, insa un senator american avertizeaza asupra riscurilor pentru cei care o folosesc.

Senatorul Chuck Schumer a cerut FBI sa investigheze modul cum salveaza aplicatia datele din telefoanele celor care o folosesc. Pentru ca aplicatia sa aplice filtrele de imbatranire pe pozele utilizatorilor, ea are nevoie sa acceseze toate datele din memoria telefonului. Fiind companie din Sankt Petersburg, americanii sunt convinsi ca acestea pot fi folosite in scopuri obscure, softurile de recunoastere faciala fiind atat de avansate incat pot deveni o amenintare la adresa sigurantei nationale.



"FBI trebuie sa investigheze aceasta aplicatie pentru securitatea nationala si incalcarea de intimitate, pentru ca milioane de cetateni americani au folosit-o. E o aplicatie detinuta de o companie din Rusia, iar userilor li se cere accesul pe deplin si irevocabil la datele personale si fotografii", scrie Chuck Schumer.



Potrivit CNN, candidatii partidului democrat la alegerile prezidentiale din 2020 au fost rugati sa nu foloseasca aceasta aplicatie de teama unei amenintari.

FaceApp a raspuns deja acuzatiilor. "Toate pozele sunt sterse din serverul nostru in 48 de ore, iar datele nu sunt partajate cu alte companii. Chiar daca sediul companiei este in Rusia, datele nu sunt transferate aici. Noi nu urcam in server toate pozele utilizatorilor, ci doar poza selectata de acesta. Acest lucru se poate verifica usor cu orice instrument de retea de pe internet", e comunicatul celor de la Wireless Lab, compania care detine FaceApp.

