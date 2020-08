Si ea SI-A PUS MAINILE IN CAP cand a vazut GAFELE lui Varane. Sora campionului mondial e o FRUMUSETE rara. A participat la Miss Franta

Raphael Varane nu e unicul reprezentant de seama al familiei sale, sora Annabelle impresionandu-i pe francezi cu delicatetea sa.

Fundasul Realului trebuie sa uite cat mai repede meciul de vineri seara cu Manchester City, campionul mondial din 2018 contribuind din plin la eliminarea madrilenilor din Liga Campionilor. Raphael Varane i-a suparat pe toti fanii "galacticilor", dar si pe apropiatii din familie, inclusiv pe sora Annabelle.

In varsta de 21 de ani, mulatra cu origini caraibiene, la fel ca fratele sau, e studenta la drept la celebra universitate Sorbona, dar in acelasi timp e una dintre cele mai frumoase femei din Franta. Drept dovada, ea a castigat in 2018 titlul de Miss Nord-Pas-de-Calais, in urma caruia a primit dreptul de a concura in 2019 pentru coronita suprema in Miss Franta.

Si nu s-a facut deloc de ras, ocupand la final pozitia a 12-a din 29 de participante. "E o experienta unica, te face sa cresti, indiferent de rezultat", a recunoscut Annabelle despre cariera sa ca fotomodel.