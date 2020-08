DISTRUS dupa ce a facut cadou calificarea in fata lui City! Ce a putut sa spuna Varane in fata camerelor imediat dupa finalul meciului

Varane a facut doua greseli majore in meciul cu City si i-a facut lui Guardiola misiunea mult mai simpla!

La finalul partidei, campionul mondial a cautat camerele pentru a-si asuma eliminarea si pentru a-si cere scuze in fata colegilor.

"Infrangerea asta e a mea, trebuie sa mi-o asum. Am raspunderea rezultatului. Ne-am pregatit bine, dar erorile se platesc. Sunt trist pentru colegii mei. Ma simteam bine pe teren. Poate ca am riscat prea mult la inceput si am platit scump. Le multumesc pentru sprijin colegilor, nu mi s-a intamplat sa gresesc asa de prea multe ori in cariera. Exista zone pe teren in care orice greseaza costa foarte scump. Nu exista alte explicatii", a spus Varane pentru Movistar.

City o va intalni in sterturile Champions League pe Lyon, care a reusit surpriza serii. Francezii au trecut de Juventus.