Separati, dar impreuna, de Ziua Indragostitilor! Cum au "sarbatorit" iubirea Donald si Melania Trump

Pentru prima data de la predarea mandatului de presedinte al Statelor Unite, Donald Trump a fost vazut in compania sotiei Melania.

Chiar daca s-au mutat de la Casa Alba, Donald si Melania Trump raman o atractie pentru presa din intreaga lume, de interes fiind relatia tensionata a cuplului, multe voci afirmand ca o despartire este inevitabila.

Astfel, desi afaceristul de 74 de ani si partenera sa cu 24 de ani mai tanara evita sa se afiseze in public, cei doi au fost dati de gol pe contul de Instagram al unei alte persoane, Keith Otto. Acesta din urma a iesit la o cina alaturi de Donald si Melania, ocazia fiind prilejuita de recenta sarbatoare a iubirii, Valentine's Day, locatia fiind una de lux, in statiunea Mar-A-Lago detinuta de Trump in Florida.

Din analiza imaginilor se poate observa insa ca Donald si Melania apar doar in fotografii separate, cu restul anturajului, fara a se imortaliza unul in compania celuilalt, detaliu care alimenteaza inca o data zvonurile privind ruptura sentimentala intre ei.