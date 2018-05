SENZATIE! Cum arata omul care a mancat 30.000 de BIG Mac! Ce i-a iesit cand si-a facut analizele

Un american a mancat cate 2 Big Mac pe zi in ultimii 45 de ani!

Don Gorske are 64 de ani si de cand era tanar a fost fanul mancarii de la McDonalds. Acesta a ajuns la un record de Big Mac mancati, bifand recent sandwichul cu numarul 30.000.

Americanul spune ca obiectivul sau e sa ajunga la 40.000 de sandwichuri, insa asta o sa ii mai ia inca 14 ani, urmand sa atinga aceasta cifra in jurul varstei de 80 de ani.

Gorske a fost protagonistul unui documentar in 2004, denumit "Super Size Me", in care a vorbit despre obsesia sa pentru sandwichurile ce au nu mai putin de 600 de calorii! Acesta insista ca sanatatea sa este una perfecta, si nu are probleme, desi mancarea fast food creeaza foarte multe probleme de sanatate.

Barbatul a reusit sa intre chiar in Cartea Recordurilor, oficial, in 2016, dupa ce a mancat Big Macul cu numarul 28,788! Acesta spune ca isi cumpara in fiecare luni cate 6 sandwichuri, mananca 2 pe loc si restul pe parcursul saptamanii, dupa care merge iar la McDonalds.