Semnul ca esti vulnerabil in fata noului coronavirus! 82% dintre cei infectati au acest rezultat

Descoperirea ar putea influenta decisiv lupta impotriva COVID-19!

Peste 80 % dintre pacientii care sufera de boala au o lipsa de vitamina D, iar aceasta insuficienta este mai frecventa la barbati, potrivit unui studiu publicat in Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism si pentru care au fost monitorizati 216 pacienti, relateaza marti EFE.

Bolnavii de COVID-19 care au fost observati in cadrul acestui studiu se aflau internati la Hospital Universitario Marques de Valdecilla din orasul spaniol Santander.

Vitamina D este un hormon produs de rinichi ce controleaza concentratia de calciu din sange si care afecteaza sistemul imunitar, se arata intr-un comunicat la Societatii de Endocrinologie ce regrupeaza peste 18.000 de experti din 122 de tari.

Deficienta de vitamina D este asociata unei varietati de probleme de sanatate, iar comunitatea stiintifica cerceteaza inca motivul.

De asemenea, tot mai multe studii semnaleaza efectul benefic al vitaminei D asupra sistemului imunitar, mai ales in ceea ce priveste protectia impotriva infectiilor.

In acest sens, Jose L. Hernandez, de la Universitatea spaniola Cantabria, este de parere ca ar trebui identificata si tratata deficienta de vitamina D mai ales in randul grupurilor de risc, precum varstnicii si pacientii cu comorbiditati.

Tratamentul cu vitamina D ar trebui recomandat pacientilor cu COVID-19 care prezinta niveluri scazute ale acestui hormon in sange, avand in vedere ca "ar putea avea efecte benefice atat asupra sistemului muscular cat si al celui imunitar", noteaza expertul.

Cercetatorii au observat ca 82,2 % dintre cei 216 de pacienti cu COVID-19 de la Hospital Universitario Marques de Valdecilla aveau lipsa de vitamina D si ca barbatii prezentau niveluri mai scazute decat femeile.

Cercetatorii nu au gasit nicio legatura intre concentratiile sau deficienta de vitamina D si gravitatea bolii. Autorii recunosc ca studiul are unele limite, avand in vedere ca a fost realizat intr-un singur centru spitalicesc, astfel incat datele nu pot fi generalizate sau aplicate altor etnii sau tari.

Este vorba insa despre un studiu observational, iar posibilitatea ca tratamentul cu vitamina D sa joace vreun rol in prevenirea acestei maladii sau in ameliorarea pronosticul pacientilor cu COVID-19 va trebui elucidata in alte cercetari de amploare aleatorii si controlate.

"Aceste studii sunt necesare pentru a defini cu precizie rolul suplimentelor cu aceasta vitamina in viitoarele valuri de infectii cu SARS-CoV-2", rezuma autorii.