SELFIE in dormitor, complet dezbracati. Fotbalistul care a serbat in cel mai SEXY mod cu putinta un DECENIU de relatie. "10 ANI e doar inceputul!"

Fundasul argentinian Ezequiel Garay si fotomodelul Tamara Gorro au pus la cale o aniversare spectaculoasa.

Ramas fara echipa in aceasta vara dupa despartirea de Valencia, fotbalistul de 33 de ani are mai mult timp pentru familie, iar acest lucru se vede. Ezequiel si Tamara sunt casatoriti din 2012, dar s-au cunoscut in urma cu exact 10 ani, un prilej perfect pentru a-si reinnoi legatura sentimentala.

Mai mult, printr-o postare comuna pe conturile lor de Instagram, sotii Garay s-au pozat intr-o ipostaza extrem de romantica si sexy, in acelasi timp. Dupa cum se poate vedea, ei au reprodus o imbratisare intima, facuta chiar in dormitor. Aparent complet dezbracati, au reusit insa sa fenteze cenzura retelei de socializare.

"10 ani e doar inceputul a cat de mult ne-a ramas sa traim", a fost mesajul de amor al Tamarei, in timp ce Garay a apelat la numere pentru a-si exprima dragostea. "1 deceniu din viata mea, 10 ani de momente frumoase, 120 de luni depasind obstacole, 480 de saptamani de fericire, 3650 de zile de amor", a scris Ezequiel.