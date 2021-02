Se schimba regulile jocului! S-a descoperit cel mai tare medicament in lupta cu obezitatea. Care e solutia-minune

Cercetatorii au dat detalii despre un tratament experimental cu care se va putea slabi mult mai eficient decat pana in prezent.

Lupta cu kilogramele in plus a fost si va ramane una dintre marile provocari ale omenirii. Pe langa dieta, viata sanatoasa si sport, solutiile medicale existente la aceasta ora sunt chirurgia bariatrica (o varianta invaziva si nedorita) si o serie de medicamente care provoaca insa si efecte secundare.

Sunt insa sanse mari ca pe piata sa apara in curand un alt tip de tratament, bazat pe semaglutida (medicament folosit des la bolnavii cu diabet de tip 2), care va inhiba pofta de mancare. Conform platformei Science Alert, unde au fost publicate rezultatele studiului, e vorba de o mica "revolutie" in domeniu.

Testele clinice au fost facute pe un grup de 2.000 de voluntari obezi din 16 tari diferite, pe o perioada mai mare de un an. Ca si in cazul vaccinurilor, o parte a primit medicamentul-minune, iar cealalta parte a fost tratata doar cu efectul placebo. S-a constatat ca cei care n-au primit nimic n-au facut progrese remarcabile, in timp ce persoanele tratate cu semaglutida au pierdut intre 15 si 20 la suta din greutatea corporala. "Nici un alt medicament n-a ajuns la aceste rezultate. Se schimba regulile jocului", au mentionat expertii.

