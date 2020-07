A intrat in APA dupa ea! Fostul sot al actritei DISPARUTE in lac, ravasit de durere la locul tragediei

Actorul Ryan Dorsey a avut o casnicie esuata cu Naya Rivera, americanca disparuta fara urma in apele lacului Piru.

Au trecut deja 4 zile de cand actrita cunoscuta pentru rolul din serialul "Glee" e cautata neincetat de autoritatile californiene, sperantele ca Naya Rivera sa mai fie gasita in viata fiind aproape minime. In varsta de 33 de ani, Naya a iesit la o plimbare cu barca impreuna cu fiul de 4 ani, Josey, acesta din urma fiind cuperat singur din ambarcatiunea respectiva, cel mai probabil dupa ce mama sa a intrat in apa pentru a inota si n-a mai iesit.

Intre timp, la locul tragediei aua ajuns si rudele apropiate ale actritei, parintii si fratele, dar si barbatul cu care Naya Rivera a fost casatorita in perioada 2014-2018. Ryan Dorsey (35 de ani) este tatal micutului Josey, astfel ca nu rupsese definitiv legatura cu fosta sa sotie.

Au fost scene emotionante pe marginea lacului Piru, toti cei care au iubit-o pe Naya fiind vazuti in dese randuri imbratisati. Mai mult, Ryan Dorsey a vrut neaparat sa intre in apa, ca un ultim gest de apropiere fata de femeia cu care si-a impartit viata.