ULTIMELE imagini cu actrita DISPARUTA! Naya Rivera si fiul de 4 ani au inchiriat o barca, dar ea nu s-a mai intors la mal. Autoritatile o cred INECATA

Actrita, cantareata si model, Naya Rivera (33 de ani) e cautata in apele lacului Piru din California.

Cunoscuta la noi in special pentru rolul din serialul "Glee", Naya Rivera a plecat impreuna cu fiul ei de 4 ani pentru ceea ce ar fi trebuit sa fie o plimbare de relaxare. "Credem ca a fost un accident, iar Naya Rivera s-a inecat in lac. Sper totusi s-o gasim", au declarat cei care se ocupa de acest caz.

Potrivit anchetatorilor, fiul actritei a fost gasit singur in barca, echipat cu o vesta de salvare, alaturi de o alta vesta, pentru adulti. E de presupus faptul ca Naya Rivera a coborat in apa pentru a inota fara echipament de protectie, lucru care a dus la disparitia sa.

Intre timp, autoritatile californiene au publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere in momentul in care Naya si fiul ei au ajuns la pontonul de unde au inchiriat barca si de unde au pornit in tragica deplasare.

Naya Rivera era divortata de actorul Ryan Dorsey, tatal micutului Josey care in septembrie va implini 5 ani. De altfel, relatia dintre cei doi a fost una extrem de tumultuoasa, la un moment dat actrita ajungand in custodia politiei pentru ca l-ar fi lovit in cap pe partenerul sau.