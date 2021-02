S-a rezolvat misterul craterelor uriase aparute din senin in Siberia. O forta supraomeneasca e de vina

Cercetatorii au ajuns la o concluzie privind gaurile uriase produse aparent fara explicatie in pamantul inghetat din Siberia.

Aproape 20 de asemenea cratere cu adancimi de pana la 30 de metri si cu diametre considerabile i-au pus la incercare pe specialisti in tentativa de a gasi o explicatie stiintifica. In acest sens, au fost mobilizate echipamente de ultima generatie, inclusiv drone care au fost lansate in gropile respective. Unul dintre participantii la ancheta a povestit cum a fost nevoit sa stea culcat, pe marginea craterului, pentru a manevra drona. "De mai multe ori era sa pierdem dronele", a marturisit Igor Bogoyavlensky.

Cu informatiile culese s-a ajuns la concluzia ca vinovat pentru "explozia" permafrostului (stratul de pamant care ramane in permanenta inghetat) ar fi gazul metan care se acumuleaza la diferite adancimi. In timp, acesta provoca o crestere in dimensiuni a solului, ca o movila, dupa care este expulzata gheata, creand asemenea cratere. In plus, ca o alta justificare stiintifica, se pare ca incalzirea globala din ultimii ani are si ea rolul ei in acest fenomen neobisnuit, prin slabirea rezistentei permafrostului.

Tweet mister crater Citeste si: