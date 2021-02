"Febra" monolitilor nu se mai opreste! Misteriosul obiect a aparut intr-un templu al umanitatii. Care e explicatia ciudateniilor din metal

Inca un exemplar al enigmaticelor bucati de metal a fost descoperit in Turcia, intr-o locatie cu profunde conotatii istorice.

Intr-o perioada in care se parea ca am scapat de aceste ciudatenii aparent inexplicabile, un alt monolit si-a facut aparitia din senin. Inalt de trei metri, acesta a fost plasat in provincia Sanliurfa din Turcia, langa situl arheologic Gobekli Tepe. Cunoscatorii stiu ca este vorba despre un monument istoric, loc in care se afla cele mai vechi structuri megalitice cunoscute pana in prezent, cu mii de ani mai indepartate temporal decat faimosul Stonehenge din Anglia.

Revenind la monolit, bucata de metal a fost gasita de un fermier, care a anuntat autoritatile, zona fiind restrictionata pentru numarul mare de curiosi. Ca o noutate fata de ceilalti monoliti, unul aparand chiar si in Romania la finalul lui 2020, bucata de metal era inscriptionata cu un mesaj filozofic: "Uita-te la cer daca vrei sa vezi Luna".

Cea mai credibila explicatie despre misterul monolitilor este legata de un grup de sculptori din Statele Unite, care la un moment dat aveau si o pagina de Instagram dedicata, piesele create si distribuite de ei in intreaga lume fiind vandute cu aproximativ 30.000 de euro bucata.

