Mister rezolvat in Coreea de Nord. Sotia dictatorului a reaparut dupa un an. Motivul disparitiei ramane o enigma

Partenera de viata a liderului suprem Kim Jong-un a aparut din nou in public pentru prima data in ultimul an.

Unul dintre cele mai mari mistere legate de Coreea de Nord era legat de Ri Sol Ju (31 de ani), sotia dictatorului din tara asiatica. Trecuse deja un an de la ultima aparitie a "Primei Doamne" (25 ianuarie 2020), titlu cu care aceasta e venerata in Coreea de Nord aproape la fel de mult ca si Kim Jong-un, si nimeni nu stia nimic de Ri.

Iata insa ca misterul a fost rezolvat partial dupa ce Ri Sol Ju a fost vazuta alaturi de sotul ei la un eveniment prilejuit de ziua de nastere a tatalui lui Kim Jong-un, celebrul Kim Jong-Il, decedat in 2011. Au fost publicate si fotografii ale cuplului, fara ca presa de stat nord-coreeana sa ofere si detalii privind motivul disparitiei.

Ceea ce se stie e doar ca prima familie din Coreea de Nord a evitat prezentele in public in ultimul an calendaristic, iar un motiv ar putea fi chiar frica de coronavirus. Putin ciudat, in conditiile in care nord-coreenii refuza sa creada in aceasta boala si n-au raportat pana acum nici macar un singur caz.