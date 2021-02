S-a jucat cu inimile fanilor! Cum a putut sa apara in public una dintre legendele muzicii si ce s-a intamplat cu adevarat

Celebra artista americana Madonna a avut o aparitie socanta intr-una din ultimele postari pe retelele de socializare.

In varsta de 62 de ani, Madonna se ocupa intens cu promovarea ultimului ei album, "Madame X", astfel ca apeleleaza la fel de fel de trucuri de marketing. Doar in acest context se poate justifica felul in care cantareata a aparut in fata celor peste 15 milioane de persoane care o urmaresc pe Instagram.

Astfel, "regina muzicii pop" a transmis un mesaj inregistrat in care s-a prezentat cu o fata total schimbata, majoritatea celor care au vazut-o intrand imediat la intrebari, mai ales ca in explicatia foto Madonna s-a folosit de cuvantul "natural".

"Buna tuturor, stiti ca a trecut ceva timp de cand n-am mai vorbit cu voi, asa ca m-am ocupat putin de felul in care arat", a declarat artista in materialul video. Cu ochii asemanatori cu ai unei pisici, cu buzele umflate si intens rujate, precum si cu extrem de mult fard aplicat pe fata, Madonna si-a ingrijorat fanii pana cand adevarul a iesit la iveala. In cele din urma s-a aflat ca totul n-a fost decat o gluma a Madonnei, folosindu-se de un filtru special de modificare a look-ului disponibil pe Instagram.

Tweet Madonna Citeste si: