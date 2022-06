Superstarul portughez este și unul dintre cei mai râvniți bărbați de pe planetă, fiind de-a lungul timpului în relații cu modele renumite. În prezent, Cristiano Ronaldo se află într-o relație cu Georgina Rodriguez, alături de care are doi copii.

Fotbalistul lui Manchester United a fost un adevărat „crai” în perioada tinereții, având relații cu personalități cunoscute. Una dintre cele mai puțin cunoscute relații ale sale a fost cea cu Gemma Atkinson (37 ani), actriță și model cunoscut în Marea Britanie.

Gemma Atkinson, dezvăluiri din relația cu Cristiano Ronaldo



Gemma și Ronaldo s-au întâlnit în 2007, în prima perioadă a superstarului portughez la Manchester United. Femeia a dezvăluit cum a fost relația cu atacantul „diavolilor roșii”, relatând cum s-a desfășurat idila dintre ei.

„Am mers la mine acasă, am băut niște ceai și ne-am uitat la un show TV. Sincer! Nu știu dacă încă se uită la Only Fools And Horses, dar părea că se bucură de show. Când ne-am despărțit am primit extrem de mulți bani pentru a vorbi despre el, dar nu mi-am dorit să fac asta”, a spus Gemma conform The Sun.