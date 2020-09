S-a inscris pe cel mai tare site pentru adulti si a dat lovitura vietii ei: "Castig 20 000 de euro intr-o zi!" Dezvaluirile modelului

Daniela Blume a vorbit despre schimbarea radicala pe care a decis sa o faca.

Modelul spaniol a devenit faimoasa dupa ce a participat la formatul din Spania pentru 'Big Brother VIP' a decis sa se inscrie pe cel mai cunoscut site pentru adulti, Only Fans.

Invitata a emisiunii Salvame, Daniela a vorbit despre decizia care i-a schimbat viata si suma colosala pe care a ajuns sa o castige.

"Am ajuns sa castig 20 000 de euro intr-o zi. Am limite, insa sunt clare, de exemplu nu fac apeluri video. Nu raman cu nimeni, insa e adevarat ca uneori cunosc persoane interesante. Sunt multe cupluri care mi-au cerut lenjeria intima ca sa o poarte, ea si el, chiar daca era folosita.

Mi se pare incredibil...mi s-a intamplat asta din prima zi, cand am incarcat o poza in care mi se vedeau sanii. In 24 de ore am castigat 20 000 de euro si mi-am spus ca locul asta este incredibil", a spus Daniela.