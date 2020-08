RAFUIALA intre femeile din viata lui Boris Becker. SOTIA a pus-o la punct pe IUBITA. "Ia-ti mainile de pe el!"

Fostul mare tenismen german, in varsta de 52 de ani, are o viata personala complicata si plina de scandaluri.

Separat de a doua sotie, Lilly, cu care are si un copil de 10 ani, Boris Becker a intrat recent intr-o noua relatie, proaspata sa iubita fiind o femeie oarecum misterioasa, despre care nu se tiu multe lucruri, Lilian de Carvalho Monteiro.

Boris si Lilian se bucura in aceste zile de vacanta, cei doi fiind surprinsi de paparazzi in mai multe ipostaze romantice la Ibiza. Doar ca alaturi de Becker se afla si baiatul a carui mama, Lilly, a rabufnit vazand fotografiile in care Lilian il da cu crema de soare pe fiul sau.

"Exista niste reguli nescrie intre femei, un cod de conduita. Eu cand am fost in prima vacanta cu Boris si cu copii sai din prima casatorie, am sunat-o pe fosta sa sotie. Am intrebat-o daca e ceva ce trebuie sa stiu despre copiii ei, daca au vreo alergie. Dar ea n-a facut asta. In plus, m-a ignorat dupa ce am incercat eu sa intru in contact cu ea", a declarat Lilly Becker, care poarta inca numele fostului sportiv, cei doi nefiind inca divortati.

"L-a dat cu crema pe fiul meu, dar el nu are nevoie. Boris e cel care are nevoie, pentru ca are parul rosu. Ii cer sa nu faca pe mama cu baiatul meu. Da, sunt furioasa, ia-ti mainile de pe el!", a fost apogeul afirmatiilor facute de Lilly la adresa lui Lilian.