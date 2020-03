Putem sau NU sa luam coronavirus din aer? Raspunsul CATEGORIC al unui expert din cea mai eficienta tara din lume in lupta cu COVID-19

Coreea de Sud este unul dintre locurile in care ti-ai dori sa te afli in plina pandemie de coronavirus.

Tara asiatica da unul dintre cele mai eficiente raspunsuri in lupta cu virusul provenit din China.

Profesorul Kim Woo-Jiu de la Spitalul Universitar Guro din Seul, un expert implicat activ in razboiul contra coronavirusului, a explicat in ce conditii se poate transmite coronavirusul prin aerul inspirat. Oamenii sunt sfatuiti sa evite spatiile inchise, unde virusul poate circula intre persoane. In schimb, in aer liber, sansele de infectare de la un om la altul fara contact direct sau indirect este 'improbabil', spune profesorul Kim.

"In mod obisnuit, in viata de zi cu zi, te infectezi prin picaturi, prin contact direct (stranut, tuse, imbratisari, strangere de mana) si contact indirect (prin atingere de obiecte contaminate). Te poti infecta si din aer, in anumite conditii. Este vorba despre transmiterea prin aerosoli. Recent, mii de persoane dintr-o secta religioasa s-au infectat in Coreera de Sud. Biserica era la etajul 10 al unei cladiri, intr-un spatiu inchis. Ferestrele erau inchise pentru ca era iarna. Imaginati-va cateva sute de oameni adunati la un metru sau doi distanta unul de altul.



Daca acolo se afla o persoana infectata, ganditi-va cate picaturi produce. Cu totii scuipam, chiar si cand vorbim normal. Cineva care canta sau tipa va produce mai multe picaturi. Cand oamenii striga sau tipa, nu toate picaturile ajung jos, nu aterizeaza la o distanta de un metru sau doi, pot fi curenti care sa bata si din lateral. Picatura poate parcurge o distanta mai mare, iar pe drum poate sa se usuce.

Picaturile se micsoreaza la mai putin de 5 microni si se transforma in aerosoli. Pentru ca sunt mai usori, acestia sunt afectati mai putin de gravitatie si pot parcurge mai mult de 2 metri. Astfel ca se poate infecta chiar si o persoana aflata la mai mult de 2 metri distanta. De aceea, adunarile in spatii inchise, in care oamenii vorbesc tare sau mananca, sunt riscante. ar afara, de exemplu, pe aleile din parc, adica in spatii deschise, transmiterea pe aceasta cale este improbabila", a spus medicul.

