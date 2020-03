Patru dintre sportivii de top din Iasi strang bani pentru a ajuta spitalul din oras in lupta contra coronavirusului

Ei vor sa doneze banii stransi pentru dotarea medicilor de la spitalul local de boli infectioase.

Patru dintre cei mai cunoscuti sportivi ai Iasului, Catalin Morosanu (kickboxing), Vladut Simionescu (judo), Marius Onofras (fotbal) si Mihai Nistor (box) s-au implicat in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Ei au scos la licitatie articole sportive de care sunt extrem de atasati si pe care le-au purtat cu mandrie in competitii interne si internationale importante, iar banii stransi vor merge catre spitalul de boli infectioase din oras. Licitatia se face online, pe conturile de socializare, si dureaza 24 de ore pentru fiecare, iar pretul fiecarui articol incepe de la 500 de lei. Morosanu a oferit o pereche de manusi de kickboxing cu autograf, Simionescu a scos la licitatie kimonoul de concurs de la Jocurile Olimpice Londra din 2012, Mihai Nistor a dat manusile de box folosite in ultimul meci la profesionisti, iar Onofras a adus echipamentul de fotbal al Unirii Urziceni in care a jucat in Cupa UEFA, in 2008.

Cei patru sportivi spera sa stranga bani pentru a-i ajuta pe medicii ieseni in lupta contra coronovirusului. Moldova este una dintre regiunile tarii cel mai puternic afectate de Covid-19, la Iasi ajungand multi dintre cei descoperiti infectati la Suceava, principalul focar al tarii, unde aproape 100 de medici au fost si ei contagiati si au trebuit sa fie plasati in carantina.