"Pur si simplu nu m-am gandit ca va trebui sa fac asta!" Traumele prin care a trecut o fosta actrita de filme pentru adulti! Dezvaluiri incredibile

Lana Rhoades a vorbit pentru podcastul '3 Girls 1 Kitchen' despre traumele suferite in timp ce activa in industria filmelor pentru adulti.

Fosta actrita a dezvaluit prin ce a trecut in cele 8 luni in care a activat in industria porno. Tanara a explicat faptul ca a ajuns foarte bolnava dupa scenele de umilinta la care a fost supusa.

In plus, Lana Rhoades a povestit ca plangea mult inainte de filmari si ca, dupa ce producatorii au inceput sa aiba cerinte tot mai extreme, ea facea des atacuri de panica pe platoul de filmare.

"Am vrut sa scap de situatia pe care o aveam acasa. M-am inchis in dulap si m-am uitat la Girls Next Door of Playboy, gandindu-ma la momentul in care o sa implinesc 18 ani pentru a putea trai asta.

Acum lucrul asta ma face sa par ca am fost foarte naiva, dar este adevarat... Cand m-am urcat in avion cu agentii, pentru a merge la Los Angeles sa fac pornografie pentru prima data, habar n-aveam ca voi face sex. Nu procesasem lucrul asta, pur si simplu nu m-am gandit la ce ar trebui sa fac pentru a deveni vedeta porno.

Am avut prieteni care au lesinat in timpul scenelor din cauza respiratiei dificile. Este un continut nebun care poate rani oamenii fizic pentru tot restul vietii. Din fericire, mie nu mi s-a intamplat nimic de genul asta.

Nu am de gand sa spun ca toate scenele pe care le-am facut au fost oribile. Dar sunt unele care mi-au provocat multe daune emotionale. Exista cateva momente care au fost traumatizante pentru mine, despre care pot spune cu 100% certitudine ca m-au facut sa renunt la pornografie.

Voi fi mereu un star porno, indiferent daca vreau sau nu, nu conteaza. Ma confrunt acum cu o depresie si cu ganduri suicidare in fiecare luna din cauza trecutului meu in pornografie. Pur si simplu sunt sincera, nu inseamna mare lucru sa port acest titlu", a dezvaluit femeia in varsta de 24 de ani.