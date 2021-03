Parasita de iubit, cea mai populara actrita de filme pentru adulti a aruncat internetul in aer! Postarea cu care si-a innebunit urmaritorii 

Lana Rhoades le-a aprins imaginatia fanilor cu recentele postari.

Actrita de filme pentru adulti si-a expus trupul perfect in cateva fotografii realizate in timp ce statea intr-un jacuzzi pentru a se bucura de soare. Aflata in California, tanara si-a innebunit milioanele de urmaritori pozand aproape goala.

Costumul de baie pe care l-a purtat abia ii acoperea zonele intime, postarea ei adunand rapid aproape doua milioane de aprecieri si peste 6.000 de comentarii.

Lana Rhoades, cunoscuta pentru filmele XXX in care a jucat, este una dintre cele mai populare tinere de pe Instagram, fiind urmarita de peste 14,6 milioane de persoane din toata lumea.

Cateva dintre fotografiile incendiare cu care isi rasfata follower-ii sunt disponibile in galeria foto de mai jos.