Probleme URIASE pentru mezina clanului Kardashian-Jenner! "Miliardara" Kylie risca sa ajunga la INCHISOARE dupa ce si-a FALSIFICAT cifrele averii

La 22 de ani, mezina clanului Kardashian-Jenner ar putea ajunge la inchisoare dupa ce Forbes a dezvaluit ca nu este de fapt, miliardara, in urma unei analize facute.

Conform acesteia, controversata familie ar s-ar fi folosit de influenta avuta pentru a falsifica documente fiscale care atestau ca tanara ar fi miliardara.

Publicatia o acuza pe Kylie ca dat niste cifre ale companiei false, mai mult decat atat, ar fi contrafacut plata taxelor doar pentru a fi numita miliardara.

Analiza a pornit de la datele obtinute din partea unei companii de produse de frumusete care a achizitionat 51% din actiunile firmei Kylie Cosmetics, detinuta de Jenner. Conform documentelor, veniturile si profiturile firmei erau mult sub cele transmise de familie catre Forbes.

Kylie Jenner a reactionat pe Twitter, dupa ce a vazut toate acuzatiile care i se aduc.

"M-am trezit cu asa ceva. Am crezut ca vorbim despre o publicatie cu reputatie, tot ce vad sunt declaratii false si acuzatii nefondate.

Astea sunt dovezile pe care le aveti? Doar ati crezut ca am falsificat documentele? Ce citesc aici, de fapt? Oricum sunt mai binecuvantata decat s-ar putea vreodata, am o fiica minunata, o afacere de succes, sunt bine", a scris Kylie pe Twitter.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period