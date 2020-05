Clanul Kardashian, in pericol! O actrita porno vrea sa intre in viata lui Khloe

Khloe Kardashian (35 de ani), cea mai mica dintre cele trei surori care au acaparat showbiz-ul de peste Ocean, trece prin mari emotii in aceasta perioada.

Prestigiul ei e amenintat de o ”bomba-sexy” care sustine ca are un copil cu baschetbalistul Tristan Thompson, barbatul cu care Khloe a avut o relatie zbuciumata in ultimii ani.

Kimberly Alexander e numele femeii care isi cauta dreptatea in justitie, afirmand ca sportivul american este tatal baiatului ei. In ciuda faptului ca jucatorul echipei Cleveland Cavaliers a facut deja un test de paternitate, care a iesit negativ, Kimberly nu renunta. ”Rezultatele de laborator au fost falsificate!”, acuza tanara, cerand o a doua expertizare.

Desi se prezinta ca model si ambasador de branduri, Kimberly Alexander are o prezenta discreta pe retelele de socializare, contul ei de Instagram fiind unul privat.

In schimb, ea este activa pe platforma OnlyFans, acolo unde se pot urmari contra-cost fotografii si filme cu continut sexual explicit, drept pentru care Kimberly e considerata de multi un model XXX.

In fine, daca ea va avea pana la urma castig de cauza in acest proces de paternitate, ar fi o lovitura teribila pentru Khloe Kardashian, care are si ea un copil cu Tristan Thompson, o fetita de 2 ani. Mai mult, chiar daca cei doi sunt in mod oficial despartiti, se spune ca se viziteaza destul de des. Adtfel, o impacare este extrem de probabila, iar Khloe a afirmat inclusiv faptul ca ar mai vrea un copil si, atentie, tot cu fostul iubit care a inselat-o in 2019, acesta fiind si motivul pentru care relatia s-a rupt.