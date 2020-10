"PRINTUL" Boateng a lasat-o din nou SINGURA. Cea mai sexy "BEBELUSA" a Italiei nu-si gaseste linistea. Lista impresionanta de iubiti a Melissei Satta

Fotbalistul Kevin-Prince Boateng s-a despartit din nou de frumoasa Melissa Satta, una dintre cele mai dorite femei din Italia.

Consacrata in rolul de "bebelusa" in show-ul de televiziune "Striscia la notizia" (echivalenta Cronicii Carcotasilor la noi), Melissa Satta si-a construit un renume de femeie fatala, avand de-a lungul timpului relatii mai lungi sau mai scurte cu barbati precum Christian Vieri, Gianluca Vacchi sau chiar cu regretatul Kobe Bryant.

Marea dragoste a Melissei este insa fotbalistul ghanez Kevin-Prince Boateng (33 de ani), cu care a inceput o legatura amoroasa in 2011, cei doi casatorindu-se in 2016 si avand impreuna un copil, un baietel de 6 ani, Maddox. Casnicia dintre Kevin-Prince si Melissa a cunoscut un scurtcircuit in 2019, cand s-au separati timp de cateva luni.

Conform presei tabloide din Italia, se pare ca jucatorul legitimat in prezent in a doua divizie italiana, la Monza, ar fi parasit-o din nou pe bruneta cu ochii verzi. Dezvaluirea a fost facuta de saptamanalul "Oggi", fara ca cei doi soti sa comenteze intr-un fel sau altul zvonul. Cert e insa faptul ca, pe retetelele de socializare, Melissa Satta si Kevin-Prince Boateng nu mai sunt impreuna, ultima fotografie de cuplu fiind tocmai la inceputul lunii august.