Kevin Prince Boateng s-a transferat in Italia! Cu cine a semnat atacantul ghanez dupa o perioada de inactivitate

Kevin Prince Boateng nu a mai stat mult pe ganduri si a decis sa semneze cu o noua echipa.

Kevin Prince Boateng isi va continua cariera de fotbalist la AC Monza din Serie B. Clubul este detinut de Silvio Berlusconi care isi doreste cu orice pret sa promoveze in Serie A, conform L`Equipe.

Fotbalistul in varsta de 33 de ani a evoluat in partea a doua a sezonului trecut in Turcia, la clubul Besiktas Istanbul, unde a fost imprumutat de fosta sa echipa, ACF Fiorentina.

Atacantul ghanez a jucat sub forma de imprumut si la Barcelona in perioada ianuarie - iunie a anului 2019.

Boateng a mai evoluat in cariera sa la echipe precum Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, AC Milan, Las Palmas, Eintracht Frankfort, Sassuolo si FC Barcelona.