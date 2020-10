Primul vaccin pe care il poate folosi Europa impotriva COVID! Se doreste vaccinarea IN MASA a populatiei incepand din noiembrie! Anuntul care poate schimba istoria

Lupta impotriva COVID poate sa-si schimbe radical fata in urmatoarele saptamani!

The Sun sustine ca livrarea unui vaccin impotriva coronavirusului ar putea fi inceputa pe 2 noiembrie. Sursele ziarului spun ca angajatilor dintr-un spital mare al Londrei li s-a transmis ca loturile de vaccin ar putea ajunge la ei in urmatoarea saptamana. Vaccinul e dezvoltat de gigantul britanico-olandez AstraZeneca si de oamenii de cercetatorii de la Universitatea Oxford.

In acet moment, vaccinul e inca in faza de testare, dar exista perspectiva ca spitalul londonez despre care se scrie in articol sa poata incepe vaccinarea imediat cum va primi stocurile. Se asteapta doar permisiunea autoritatilor sanitare pentru a incepe administrarea.

The Sun scrie ca celelalte studii clinice au fost intrerupte, acum toate eforturile fiind indreptate pentru pregatirea logistica necesara administrarii produsului Oxford - AstraZeneca. In prima faza, mii de medici, asistenti si personal auxiliar din prima linie vor primi vaccinul. Autoritatile se asteapta si la proteste din partea populatiei cu opinii categorice antivaccin, astfel ca anuntul startului injectarii in masa va fi facut dupa ce toate institutiile, inclusiv politia si armata, vor fi mobilizate pentru a fi evitata aparitia unor crize de securitate.