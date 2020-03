"Populatia va evita asta!" Anunt de ultim moment facut de un virusolog! De ce in Germania sunt inregistrate mai putin decese decat in alte tari si cum va arata totul dupa pandemie

Un virusolog german a facut un anunt de ultim moment.

Pana in acest moment, in Germania, au fost raportate 68.180 de cazuri de infectare cu coronavirus si 682 de decese, o medie mult mai scazuta fata de ceea ce se intampla in Italia si Spania. Christian Drosten, un virusolog german, a povestit de ce se intampla acest lucru si ce metode aplica.



"Unul dintre motivele pentru care sunt putin decese in comparatie cu numarul de infectati este ca noi facem multe testari. 500.000 pe saptamana. Nu cred insa ca vom putea creste capacitatea de testare", a declarat virusologul german.

Germania, in comparatie cu alte tari, are avantajul ca este dotata cu mult mai multe paturi de spital, ventilatoare si echipamente pentru situatii de criza, precum este aceasta.

Virusologul german a vorbit si despre situatia din sport si este de parere ca arenele nu vor fi pline imediat cum va trece pandemia

"Nu cred ca arenele vor fi pline in viitorul previzibil. Poate abia peste un an de acum. Lucrurile frumoase, dar care sunt esentiale din punct de vedere sistemic, vor fi evitate de oameni pentru mult timp de acum incolo", a mai spus Drosten.

