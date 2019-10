Popeye, culturistul cu brate SILICONATE a intrat in MMA! Lupta s-a incheiat dupa 3 minute. VIDEO

Rusul Popeye, devenit faimos dupa ce si-a marit bratele cu synthol, a intrat in MMA.

Pe numele sau real Kirill Tereshin, rusul in varsta de 23 de ani poreclit Popeye a decis sa lupte in MMA. In primul meci din cariera s-a duelat cu un blogger din Rusia, Oleg Mongol, intr-o sala de specialitate. Lupta s-a incheiat dupa doar 3 minute, iar Popeye a fost nevoit sa se recunoasca invins, desi a trimis cateva lovituri bune in debutul partidei.

Este al doilea sport pe care il incearca Popeye. A intrat in campionatul de dat palme din Rusia la inceputul anului si a facut KO de o palma primita de la Vasiliy "Galusca" Kamotskiy.

Kirill Tereshin (Popeye) incearca sa faca rost de bani cu ajutorul celebriatii capatate datorita bratelor sale pentru a se opera. Injectiile cu synthol ii afecteaza sanatatea si isi poate pierde memberele, astfel ca el vrea sa se opereze in Marea Britanie cand va avea suma necesara.