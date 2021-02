Operatiune de salvare incredibila. O mama si-a aruncat copiii pe geam, de la etaj. Cine i-a asteptat jos

Scene impresionante s-au petrecut la Istanbul in timpul unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuinte.

Clipele de disperare pot duce la gesturi care la prima vedere par de nerealizat. Asa s-a intamplat si cu o femeie din Turcia, care s-a vazut obligata sa-si arunce copiii pe geam. Totul s-a petrecut dupa un incendiu care i-a cuprins apartamentul de la etajul 3 al unei cladiri, in conditiile in care n-avea nici o sansa sa iasa in siguranta pe casa scarii.

Ca urmare, pana la sosirea pompierilor, persoanele aflate pe strada s-au mobilizat exemplar si au improvizat o prelata care a functionat ca loc de aterizare pentru fiecare dintre cei 4 copii pe care i-a femeia i-a aruncat de la fereastra. Nici unul dintre acestia n-a avut de suferit din punct de vedere fizic, mama reusind si ea sa scape teafara din incendiu.

