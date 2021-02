Iti taie rasuflarea. Operatiune de salvare in munti cum nu s-a mai vazut. Pilotul de elicopter a fost eroul!

In spatiul virtual e viralizata o interventie de salvare petrecuta in urma cu doi ani in Alpii francezi.

Intr-o perioada a anului rezervata in special pasionatilor de sporturi alpine, pe internet si in presa internationala circula din nou un filmulet impresionant in care e relatata experienta nefericita a unui schior care a suferit o accidentare la genunchi, fiind pus astfel in imposibilitatea de a-si continua deplasarea.

Apeland numarul de urgenta, schiorul respectiv a reusit sa alerteze salvatorii, care au trimis in zona un elicopter. De-aici a inceput partea fascinanta a operatiunii. Avand in jur doar zapada, pilotul elicopterului a efectuat o manevra uluitoare, oprindu-se cu botul chiar in imediata apropiere a persoanei accidentate. Interventia realizata cu un Eurocopter EC145 necesita insa multe ore de antrenament, pilotul in cauza avand peste 5.000 de ore de zbor.

