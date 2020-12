O nebunie, nu alta! CANTECUL de Craciun care a declansat ISTERIE globala. De cate ori a fost ascultat intr-o singura zi

Ziua de 24 decembrie 2020 a consemnat un nou record de audieri in reteaua Spotify pentru un interval de timp de 24 de ore.

"All I Want for Christmas Is You" e numele melodiei cantate de Mariah Carey (50 de ani) care a depasit in acest an toate asteptarile. Poate si din cauza faptului ca lumea a stat mai mult decat de obicei acasa, in preajma bradului de Craciun, cantecul realizat in 1994 a facut furori.

Astfel, conform celor de la Spotify, "All I Want for Christmas Is You" a fost ascultat de peste 17 milioane de ori, cifra mai exacta fiind 17.223.000. Printre primii care au observat statistica uluitoare a fost chiar Mariah Carey, americanca avand o reactie de bucurie pe Twitter.

WOW ???????????? I know people think I'm making "coin" (lil' secret: artists make very little from streams) but the real reason I'm sitting here in astonishment & gratitude is seeing the joy this little song I wrote brings to people. THANK YOU & MERRY CHRISTMAS!!! ❤️????❤️????❤️‼️❄️❄️❄️‼️ https://t.co/jlhrtiN0h1 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 25, 2020

"WOW. Stiu ca unii oameni cred ca fac bani (va spun un secret: artistii fac foarte putin din stream-uri), dar adevaratul motiv pentru care sunt uimit e sa vad cata bucurie poate sa aduca aceasta mica melodie oamenilor", a mentionat americanca.