O fosta actrita de filme pentru adulti a donat o suma impresionanta de bani pentru o cauza incredibila! Cum a strans banii

Fosta actrita de filme pentru adulti a donat 10.000 de dolari pentru femeile transsexuale de culoare din America, bani cu care aceste persoane sa isi faca operatiile de care au nevoie.

Tanara a adunat bani pe platforma pentru adulti OnlyFans, unde posteaza frecvent pentru fanii sai. Cei care o urmaresc au donat 1.000 de dolari pentru cauza sustinuta de fosta actrita.

Impresionata de gestul fanilor ei, Mia Khalifa a adaugat 9.000 de dolari, donand in total 10.000 de dolari. Anuntul a fost facut pe contul ei de Twitter.

Raised a total of $1k on my OF for women’s charities and found one I wanted to donate to. I was originally going to match, but I love the direct help For The Gworls gives to trans people by assisting with rent and gender affirming procedures, and wanted to do more ♥️ @4THEGWORLS pic.twitter.com/z1yHyO3I8q