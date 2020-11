O femeie si-a inselat sotul dintr-un motiv uluitor! Scoasa din minti, femeia a recunoscut totul: "Iubea asta mai mult decat sexul!"

Femeia declarase ca s-a saturat sa fie ignorata de catre sotul ei.

Un dentist din Chester a dezvaluit cum si-a petrecut ultimii trei ani de mariaj. Sasha, in varsta de 32 de ani, a declarat ca se simtea plictisita in compania sotului ei, Steve, care prefera sa urmareasca meciuri de fotbal in loc sa-i ofere clipe de dragoste.

Sasha a declarat ca Steve se simtea mai fericit atunci cand Liverpool castiga decat atunci cand faceau sex. Asa ca, Sasha a hotarat sa se angajeze intr-o aventura cu un manager IT, pe care l-a descoperit pe un site de intalniri.

"Adevarul trist e ca si Steve avea o aventura cu Jurgen Klopp, Jordan Henderson, Virgil van Dijk si ceilalti baieti de la Liverpool. Daca nu se uita la televizor, e prezent in carciuma cu colegii sai vorbind despre fotbal", a declarat Sasha.

Sasha a spus ca sotul ei refuza chiar si partidele de sex in momentul in care Liverpool se apropia de castigarea campionatului.

"A fost extrem de rau, mai ales cand Liverpool era pe punctul de a castiga Premier League dupa 30 de ani. L-am rugat sa-mi aloce mai mult timp, dar el este obsedat. Viata noastra sexuala s-a stins si ramaneam singura in casa cu orele."

Femeia a hotarat la sugestia unei prietene sa intre pe un site de intalniri. La mai putin de 24 de ore de la inscriere, aceasta avea 15 mesaje cu cereri de intalnire. Ea a hotarat sa-i acorde o sansa lui Paul, care era de asemenea casatorit si au decis sa se vada. Niciunul dintre ei nu era inca pregatit sa-si paraseasca partenerii, iar cei doi au luat acest lucru ca pe o aventura.

Sasha a dezvaluit ca i-a fost foarte usor sa-si insele sotul deoarece ea pleca de acasa fix cand Liverpool avea meci. Dupa aceasta aventura, femeia este pregatita sa-si insele din nou sotul, spunand ca are zeci de cereri de pe aplicatia de intalnire.