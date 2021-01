Au fost prinsi FARA MASCA, dar si fara bani de AMENDA! Pedeapsa ULUITOARE la care au fost supusi turistii dintr-o statiune CELEBRA

Politistii indonezieni din statiunea Bali au gasit o modalitate inedita de a-i sanctiona pe cei care nu respecta regulile de protectie.

Ca in majoritatea locurilor din lume, masca este un accesoriu obligatoriu si in renumita statiune din Indonezia, insa turistii straini prefera sa se bucure de soare fara a-si acoperi nasul si gura asa cum scrie la carte.

Pe retelele de socializare circula diverse imagini cu asemenea "infractori", legea locala prevazand o amenda de aproximativ 6 euro. Totusi, exista si cazuri in care turistii nu au la ei acesti bani, situatie in care sanctiunea se transforma din una financiara in una fizica.

Desi pare ireal la prima vedere, fortele de ordine din Bali au primit instructiuni sa-i puna pe cei care n-au masca sa faca flotari, 50 de asemenea exercitii daca nu poarta deloc masca sau doar 15 daca aceasta e purtata necorespunzator. Dupa cum se poate vedea, majoritatea celor pusi la flotari primesc sanctiunea cu zambetul pe buze.

