Nu e ulei, nici zahar si nici paine! Ce produse s-au vandut cel mai mult la nivel global in plina pandemie! Nimeni nu s-ar fi gandit la asta

Ce produse au avut o ascensiune la nivel global.

Din momentul in care pandemia coronavirusului a lovit intreg toata populatia, iar starea de urgenta a fost decretata in majoritatea tarilor, oamenii au inceput sa faca cat mai multe activitati in casa. Chiar daca la inceput au alergat pentru a face cat mai multe cumparaturi si au golit supermarketurile, vanzarile online au avut din ce in ce mai mare ascensiune.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat tuturor sa se abtina de la diferitele vicii, precum fumatul de substante interzise, pana se termine aceasta pandemie, insa nu s-a tinut cont de acest lucru, consumul de tigari si droguri fiind din ce in ce mai mare. Potrivit unor statistici realizate la nivel mondial, Pornhub, principalul site pentru adulti, a inregistrat o crestere de aproape 12% a traficului intre 24 februarie si 17 martie. Potrivit celor de la Ann Sumers, un lant de magazine de lenjerie intima si jucarii sexuale, vanzarea obiectelor sexuale a crescut cu 27% in ultima saptamana a lunii martie, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.

From @Breakingviews: Housebound and bored, people appear to be drinking more booze, watching more porn and smoking more, @aimeedonnellan explains why today’s virus vices store up tomorrow’s problems. https://t.co/XvC1NtEmMy — Reuters (@Reuters) April 7, 2020

